Se está no mercado à procura de um carro, mas os tempos de entrega não permitem que tenha uma perspetiva real de quando pode estar ao volante do mesmo, há novidades que tem de conhecer. Numa altura em que os prazos dados apontam para meses, a Polestar está a garantir tempos de entregas de apenas algumas semanas. O segredo? A tecnologia.

Conhecida por querer desafiar o mercado automóvel ao apresentar soluções inovadoras e disruptivas, a marca sueca desenvolveu um sistema de viaturas pré-configuradas com recurso a inteligência artificial. Assim, para além do seu modelo de vendas com base digital, a Polestar disponibiliza opções pré-definidas que vão, de certeza, ao encontro das necessidades de todos os clientes.

A garantia de que a última afirmação se cumpre é dada por um sistema baseado em inteligência artificial, que seleciona os automóveis em função dos interesses e das encomendas dos futuros condutores. Desta forma, o modelo Polestar 2 está disponível numa versão Dual Motor e em duas versões Single Motor, desenhadas para se adaptarem a diferentes tipos de clientes e para estarem prontas a conduzir num prazo de algumas semanas. Ou seja, o carro perfeito para cada condutor, em menos tempo do que a média do mercado.



“Continuamos a surpreender em 2023 com novas soluções digitais. Este sistema de viaturas pré-configuradas é uma inovação no setor automóvel, que é normalmente muito tradicional”, considera Miguel Pinto, Diretor-geral da Polestar Portugal. “No contexto atual, conseguir reduzir para poucas semanas o tempo de entrega de uma viatura nova é verdadeiramente impressionante.”

O Polestar 2 assinala a entrada da marca sueca de automóveis elétricos premium em Portugal, sendo o seu primeiro modelo de grande volume. Disponível a partir de 49.900 euros, apresenta um design elegante e futurista, com seis cores que pode escolher para o exterior do automóvel e cinco esquemas de cor para o interior, cuidadosamente selecionados.

É um fastback 100% elétrico com elevada performance, um design progressivo e na vanguarda da tecnologia, tendo sido o primeiro modelo do mundo a estrear o Sistema de Infotainement Google. De condução ágil e confortável, o Polestar 2 apresenta uma autonomia superior a 600kms e tem representado um verdadeiro sucesso de vendas para a marca sueca que ultrapassou recentemente as 100.000 unidades produzidas.

